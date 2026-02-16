¡En video! Incendio en un restaurante de Lechería: una revelación de sexo sería la causa

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se registró un incendio en un restaurante de Lechería, en el estado Anzoátegui.

A través de las redes sociales, vecinos reportaron el siniestro, hasta que el alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira confirmó el incendio.

Incendio en Lechería

De acuerdo con el mensaje difundido por el burgomaestre, hay un incendio en la avenida principal de Lechería, por lo que instó a los vecinos ue "evite transitar hacia El Morro".

Asimismo, resalta que en estos momentos ocurre un incendio en el restaurante Oura y destacó que en el lugar del siniestro se encuentran presentes todas las autoridades correspondientes como bomberos, protección civil y efectivos policiales.

Según el reporte de los vecinos, el incendio habría iniciado tras celebrarse una revelación de sexo, sin embargo, las autoridades no han informado las causas del mismo.

Vías cerradas

Agrega Ferreira que "está todo trancado" y reitera que "hemos cerrado desde El Güicho hacia la principal de Lechería y también está cerrado desde La Virgen de Barro, Plaza Bolívar, hacia el cerro El Morro".

Adicionalmente, insta a los conductores a evitar estas vías o transitar estas zonas mientras atienden el siniestro.

