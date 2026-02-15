Concurso de disfraces y otras actividades por Carnaval: conoce los horarios y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

El Parque Ana María Campos, en el sector Grano de Oro de Maracaibo, se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Carnaval 2026, ofreciendo una amplia variedad de actividades para toda la familia.

Hasta el martes 17 de febrero, el parque se llenará de música, juegos, concursos y atracciones especiales, consolidándose como un punto clave para la celebración en la ciudad.

Domingo 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero será dedicado a los juegos acuáticos, con el chapuzón monumental programado desde la 1:00 pm hasta las 6:00 pm, actividad que se repetirá todos los días hasta el martes.

Además, a las 6:00 pm, se llevarán a cabo concursos temáticos que incluyen:

Concurso de disfraces en la Tarima de Emprendedores

Concurso del mejor pastelito de papa con queso

Lunes 16 de febrero

Mañana lunes 16 de febrero será el turno del desfile de Carnaval, que comenzará a las 6:00 pm, partiendo desde el sector Grano de Oro.

Esta actividad reúne comparsas, carrozas y grupos de baile que recorren las principales calles cercanas al parque, consolidando la tradición carnavalesca y ofreciendo un espectáculo lleno de color, música y alegría para todos los asistentes.

Clausura del Carnaval con actividades familiares

El cierre de la agenda tendrá lugar el martes 17 de febrero, con un programa que incluye nuevamente la gimkana acuática canina, el chapuzón monumental y la Feria de Emprendedores, permitiendo que las familias disfruten hasta el final de las festividades.

