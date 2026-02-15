Volcamiento de Encava deja más de 20 lesionados en plena vía a la costa: esto se sabe sobre el accidente

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas se reportó un accidente vehícular que involucró a una unidad tipo Encava, que trasladaba a más de 20 personas desde Caracas para un "full day".

De acuerdo con la información de medios locales, el transporte se precipitó por un barranco en la carretera hacia Ocumare de la Costa.

El siniestro ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 17, en pleno inicio del asueto de Carnaval, lo que generó una movilización de las autoridades.

Balance de los lesionados

El reporte oficial indica que un total de 21 excursionistas resultaron heridos. La mayoría presenta golpes y laceraciones, pero uno de los pasajeros sufrió traumatismos generalizados en todo el cuerpo, por lo que tuvo que ser inmovilizado de emergencia para evitar daños mayores antes de su traslado a un centro asistencial.

A pesar de la gravedad de la caída, no se reportaron fallecidos en el sitio.

Una vía de alto riesgo

El accidente se produjo en una de las carreteras de montaña más exigentes del país. Según las primeras investigaciones, el desconocimiento de la ruta pudo ser un factor determinante, ya que este trayecto hacia la costa aragüeña requiere de mucha destreza y experiencia frente al volante debido a sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas.

Investigación en curso

Actualmente, los cuerpos de seguridad se encuentran realizando las experticias correspondientes para determinar las causas exactas que llevaron a la camioneta a perder el control.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer el estado de salud actualizado de los heridos que permanecen bajo observación médica.

