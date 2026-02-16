Fortalece el cabello con esta mascarilla natural a base de una planta rica en vitaminas: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

El uso excesivo de herramientas de calor es una de las causas más comunes por la cual se debilita el cabello, dado que, la cutícula se irrita por el calor y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.
Asimismo, el estrés, la mala alimentación y los cambios hormonales también causan debilidad en el cuero cabelludo, dado que reacciona a todos los procesos del cuerpo, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.
Sin embargo, el aceite de coco en combinación del aloe vera es una de las mascarillas más efectivas para hidratar el cabello canoso, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen ambos productos naturales.
¿Cómo debes aplicar la mascarilla?
Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.
Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo tres veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.
En conclusión, para evitar la irritación y debilidad del cabello la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes, a su vez, debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales
de WhatsApp, Telegram y YouTube