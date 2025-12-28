¿Cuántos venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos durante 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La incendiaria promesa de campaña de 2024, por parte de Donald Trump, se convirtió en una realidad estadística que sacude los cimientos de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Entre enero y octubre de 2025, el gobierno de Donald Trump habría ejecutado la deportación de al menos 200. 000 latinoamericanos, según cifras oficiales recopiladas por CNN.

Este dato no es solo un número, es el reflejo de una maquinaria de expulsión que ha operado con una velocidad sin precedentes en la historia moderna del país.

El fin de la era de la discreción migratoria

Desde que Trump reingresó a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) transformó su metodología. Las redadas ya no son eventos aislados en puntos fronterizos, hoy ocurren en estacionamientos, zonas residenciales, lugares de trabajo e incluso en las inmediaciones de cortes de inmigración.

La estrategia de deportación masiva se ha materializado en un aparato de expulsión acelerada que busca saturar el sistema para agilizar las salidas

Aumento del 470% frente a la era Biden

Durante los primeros diez meses de la administración de Joe Biden, en 2021, las deportaciones de latinoamericanos sumaron 34.293 personas.

Bajo el mando de Trump en 2025, la cifra de 200.000 representa un salto contundente, es decir, un incremento aproximado del 470%.

El ritmo de expulsión actual es casi seis veces mayor al registrado hace cuatro años, marcando un hito en la política migratoria de la nación.

Radiografía por países

El impacto no se distribuye de manera uniforme por la región. La presión recae principalmente sobre los hombros del sur.

-México: concentra 53% del total de las deportaciones.

-Guatemala: ocupa el segundo lugar con 15%.

-Honduras: registra 13%.

-Venezuela: alcanza 7%, unas 14.000 personas, a pesar de las complejidades diplomáticas para los vuelos de retorno.

Consecuencias económicas: el campo se queda solo

En el sector agrícola, las pérdidas se cuentan por miles de dólares. El miedo a las detenciones ha provocado que miles de trabajadores indocumentados no se presenten a la cosecha.

