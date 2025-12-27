Fallece Amelia del Castillo: la mujer que revolucionó el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

El deporte español despide este sábado a una figura histórica e imprescindible. Amelia del Castillo ha fallecido en Barcelona, dejando un legado de lucha inquebrantable por la igualdad en el fútbol.

Fundadora, entrenadora, delegada y primera mujer en presidir un club en España, Del Castillo fue la arquitecta del Atlético de Pinto, institución que creó el 15 de octubre de 1963.

Su trayectoria fue una carrera de obstáculos contra el machismo institucional de la época. Aunque su verdadera pasión era la dirección técnica, la Federación Española de Fútbol le denegó el título de entrenadora, permitiéndole asistir a clases teóricas únicamente como "un favor especial". Ante las prohibiciones que impedían a las mujeres ser jugadoras o árbitras, Amelia aprovechó un vacío legal para asumir la presidencia, la única vía que no estaba explícitamente vetada.

El respaldo de Vicente Calderón y el adiós forzado

Para mantener a flote a un club modesto en tiempos de precariedad, Del Castillo recurrió a rifas y a la gestión directa. Su determinación la llevó a contactar con Vicente Calderón, entonces presidente del Atlético de Madrid, quien se convirtió en el padrino del equipo proporcionando balones, equipaciones y asistencia médica vital para competir.

A pesar del éxito y el respeto de sus futbolistas, la presión política terminó por cercar su gestión. En 1973, tras un ultimátum del alcalde de Pinto, se vio obligada a dimitir para asegurar la supervivencia del club. "Luché hasta donde pude luchar", confesó años después sobre aquel amargo episodio.

Reconocimiento y memoria eterna

La justicia histórica llegó décadas después. En el año 2000, el Atlético de Pinto la nombró presidenta de honor y bautizó su estadio con su nombre, un gesto que ella comparó con "ganar la Champions". Su impacto fue tal que incluso la cadena estadounidense CBS viajó a España para documentar la historia de la mujer que dirigía a hombres en la España de los sesenta.

Amelia del Castillo se marcha dejando una lección de perseverancia: "Cuando tienes una ilusión y luchas por ella, aunque te cueste esfuerzo, lo puedes conseguir entonces, ahora y en el futuro".

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.