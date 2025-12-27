Dean Huijsen y un cierre de año bajo presión: el central del Real Madrid se juega su plaza mundialista

Suscríbete a nuestros canales

Las Navidades de 2025 no serán tan relajadas para Dean Huijsen como su apodo sugiere. El central del Real Madrid, conocido en Inglaterra como el "Chill boy" por la calma que proyecta tanto en las ruedas de prensa como con el balón en los pies, atraviesa su primer bache de rendimiento desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu.

Aunque comenzó su etapa como madridista encandilando a la afición y siendo pieza clave en el Mundial de Clubes, una serie de lesiones recientes e imprecisiones sobre el césped han generado las primeras dudas en la grada. Este "valle" en su progresión llega en el momento más inoportuno, justo cuando se define el sprint final hacia la Copa del Mundo.

El dilema de Luis de la Fuente

Para Huijsen, el desafío no es solo recuperar su estatus en el Real Madrid, sino asegurar su presencia en la lista definitiva de la selección española para el Mundial de Estados Unidos. Luis de la Fuente ha mostrado confianza en el joven de 20 años, pero la competencia en el eje de la zaga es feroz y el margen de error se ha reducido.

La situación de la defensa nacional se complica para el madridista por varios factores:

El regreso de los veteranos : La vuelta de Aymeric Laporte a su mejor nivel le resta opciones de titularidad.

Competencia emergente : Jugadores como Pau Cubarsí, Le Normand y Dani Vivian vienen pisando fuerte para asegurar su puesto.

Otras alternativas: Nombres como Marc Bartra también se mantienen en el radar del seleccionador como posibles convocados.

Apoyo total en la casa blanca

A pesar del ruido externo, en el seno del Real Madrid existe una tranquilidad absoluta respecto al futuro de Huijsen. El club considera que este bajón es una fase natural en el desarrollo de un futbolista de apenas 20 años. La directiva y el cuerpo técnico mantienen la convicción de que Dean está llamado a ser el líder de la defensa blanca durante la próxima década, independientemente de este pequeño bache en su trayectoria.

El defensor tiene ahora por delante los meses decisivos de la temporada para recuperar la solidez defensiva y demostrar que su calma habitual es, precisamente, su mejor arma para superar las críticas y sellar su billete al Mundial.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.