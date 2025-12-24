¡Nueva adquisición! Cristiano Ronaldo y Georgia compraron esta nueva mansión

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un nuevo paso en su vida en Arabia Saudita al adquirir dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence.

Este exclusivo complejo se encuentra ubicado en una isla a casi 26 kilómetros del continente, lo que garantiza una privacidad total para la familia. De hecho, la propiedad cuenta con una logística de acceso sumamente restringida, ya que solo se puede llegar al lugar mediante un barco privado o en hidroavión.

El astro portugués expresó que tanto él como Georgina sintieron una conexión inmediata con la belleza natural de la isla desde su primera visita. Para el futbolista, este nuevo hogar representa un espacio de paz y serenidad donde podrán disfrutar de tiempo de calidad lejos del foco público.

Detalles de las residencias y el complejo

La adquisición de la pareja incluye dos unidades que forman parte de una colección limitada de apenas 19 residencias privadas en toda la isla.

Una de las villas dispone de tres habitaciones, diseñadas para la estancia de toda la familia.

La segunda propiedad cuenta con dos habitaciones, ideal para estancias más íntimas.

Ambas viviendas ofrecen servicios personalizados y un diseño de alto nivel bajo la gestión de Red Sea Global.

Aunque el monto exacto de la compra no fue revelado, el precio base de estas villas se estima en unos 4.5 millones de dólares (15,5 millones de riyales saudíes).

Lujo sostenible y visión de futuro

El proyecto Nujuma no solo destaca por su exclusividad, sino también por su compromiso ambiental dentro de la estrategia Saudi Vision 2030. Según los desarrolladores, el complejo funciona íntegramente con energía 100% renovable y tiene como meta mejorar los ecosistemas locales en un 30% para el año 2040. La infraestructura prioriza la protección de corales, manglares y praderas marinas para capturar carbono y promover la biodiversidad.

John Pagano, director ejecutivo de la empresa encargada, celebró la llegada de la leyenda del fútbol a esta comunidad, resaltando que su decisión confirma el atractivo del Mar Rojo para quienes buscan combinar la aventura con la naturaleza y el lujo máximo.

