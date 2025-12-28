Emprendimiento

De ingeniero a repostero en Miami: la historia del venezolano Máximo Mendoza

Tiene 78 años de edad 

Por Ingrid Bravo
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 09:58 pm
De ingeniero a repostero en Miami: la historia del venezolano Máximo Mendoza

El venezolano Máximo Mendoza emigró a Estados Unidos y se llevó su título y toda la experiencia que le dejó ejercer su profesión.

Al llegar a su nuevo destino intentó, infructuosamente, trabajar en una ferretería y en un hospital, pero no lo aceptaron.

A sus 78 años de edad y con las ganas de sentirse útil, inició un emprendimiento y cocina pies de chocolate y guayaba.

La receta que utiliza es de su hija y elabora el postre en dos presentaciones, pequeña y grande.

Esta es la historia de un criollo que no se dejó vencer por las adversidades.

