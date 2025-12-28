De Macy’s a Wendy’s: el "apocalipsis minorista" que borrará cientos de locales en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El panorama comercial de Estados Unidos se prepara para una reconfiguración masiva. Tras un 2025 que marcó la despedida de nombres icónicos como Rite Aid y Party City, el 2026 no dará tregua.

Gigantes del comercio minorista y cadenas de restaurantes ya han puesto fecha de caducidad a cientos de establecimientos, asfixiados por la inflación, el cambio en los hábitos de consumo y el impacto de los nuevos aranceles comerciales.

Aquí te presentamos la lista negra de las empresas que reducirán su presencia física el próximo año:

El sector minorista: Farmacias, moda y zapaterías

El cierre de tiendas "poco productivas" es la consigna de las grandes corporaciones para 2026. Estos son los cierres confirmados:

Walgreens: La cadena de farmacias está en medio de un drástico recorte que contempla el cierre de aproximadamente 1,200 sucursales para finales de 2027. En 2026, se espera la clausura de cientos de tiendas cuyos contratos de alquiler están por vencer, impulsadas por el aumento en los robos y la migración de clientes al comercio online.

Macy's: Como parte de su estrategia "Nuevo Capítulo Audaz", la icónica tienda departamental cerrará un total de 150 ubicaciones para finales de 2026. El objetivo es concentrar su inversión en Bloomingdale’s y Bluemercury, marcas que han mostrado un mejor desempeño financiero.

Carter's: El referente en ropa para bebés cerrará unas 100 tiendas entre 2025 y 2026. La empresa atribuyó esta decisión al impacto de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, los cuales han encarecido significativamente sus importaciones.

Foot Locker: Bajo la nueva propiedad de Dick’s Sporting Goods, se planea una "limpieza de garaje" que incluye el cierre de tiendas de bajo rendimiento durante 2026. Originalmente, la cadena ya tenía previsto cerrar 400 establecimientos en un plan que culmina este año entrante.

Kroger: El gigante de los supermercados ejecutará el cierre de cerca de 60 tiendas repartidas por todo el país como parte de un plan de reestructuración de 18 meses.

REI: La cooperativa de artículos para exteriores cerrará tres sucursales clave, incluyendo su tienda insignia en la ciudad de Nueva York y su local en Boston, a finales de 2026.

Restaurantes: Comida rápida y hamburgueserías

El sector de alimentos también enfrenta ajustes severos debido a la baja rentabilidad de ciertas ubicaciones:

Wendy's: La cadena de la famosa "hamburguesa cuadrada" planea cerrar entre 150 y 300 sucursales para finales de 2026. Según su director ejecutivo interino, Ken Cook, estas unidades "suponen un lastre" para el rendimiento financiero de la marca.

Red Robin: Aunque ha logrado estabilizar algunas ventas, la cadena mantiene una lista de 50 restaurantes pendientes de cierre, un proceso de depuración que se extenderá de forma gradual.

