Restaurantes se preparan para despedir el año: conozca los precios del combo o menú navideño

Algunas personas buscan una alternativa diferente para pasar la Noche Buena o el Año Nuevo, como cenar en un restaurante. Los locales ofrecen menú navideño y hasta brindis.

El restaurante Novo Akelarre, ubicado en La Candelaria, ofrece el plato navideño para disfrutar en Noche Buena o en Año Nuevo; además de otros platos como cordero, callos y arroz a la marinera.

El menú navideño incluye hallaca, ensalada de gallina, pan de jamón, pernil en salsa o seco; y cuesta $ 17 por persona.

“El menú no incluye el postre, eso se pide aparte, tenemos quesillo, crema catalana, torta de chocolate, marmoleada, torta negra; la ración cuesta $ 6. La red velvet es la que más piden, cuesta $ 6 la ración y la torta completa por $ 46”, dijo el encargado del restaurante, William Vivas.

Acotó que el plato navideño incluye una copa de vino tinto, tanto para el 24 como para el 31 de diciembre. “Trabajamos hasta las 10:00 pm y si aún hay gente, hasta la 1:00 am, es bueno que llamen y reserven”.

El dueño y chef en el restaurante De Balans, Ben Balans, señaló que trabajan con catering o despacho para Noche Buena y Año Nuevo, aunque se puede comer en el restaurante el 24 y el 31 de diciembre hasta las 9:00 pm.

“El menú navideño cuesta $ 14 por persona, incluye hallaca, ensalada de gallina, pernil, y pan de jamón. El pernil lo hacemos en horno a leña”, dijo Balans.

Acotó que el menú no incluye el postre, el restaurante ofrece Negro en Camisa por $ 3 o Cabello de Ángel por $ 3. El negocio también hace delivery.

Para acompañar la cena, las bebidas disponibles son refresco por $ 1,5 o cerveza por $ 1,5. El descorche en el restaurante cuesta $ 10.

El encargado del restaurante La Cita, Henry Contreras, indicó que el negocio cuenta con un menú en combo para que los clientes celebren la Navidad o el Año Nuevo en el local.

El combo de menú para Navidad y Año Nuevo es para dos personas

El combo cuesta $ 40 y es para dos personas, consta de hallaca, ensalada de gallina, pan de jamón, pernil; y medio litro de sangría, más tres opciones de entrada para escoger; entre ellas empanada navideña, o queso de cabra con mermelada de guayaba; o pastel de mero navideño. Como postre, arroz con leche.

El gerente general de La Cima, en Las Mercedes, Manuel Rodríguez, señaló que para Navidad y Año Nuevo tienen menú navideño.

El menú del 24 incluye ocho pasapalos por persona, dos platos principales por persona, es decir, plato navideño y mero en salsa verde. El plato navideño se compone de hallaca, ensalada, pan de jamón y pernil; el menú vale $ 150 por persona. Espumante de cortesía.

Para el Año Nuevo es el mismo menú por $ 200 por persona. Música en vivo, cotillón y uvas del tiempo. Se reserva con el 50% del total.

