IFE anuncia horario especial del ferrocarril de Charallave para Navidad y Año Nuevo: detalles

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció los horarios especiales que regirán el Ferrocarril de Charallave durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Operación del 24 y 25 de diciembre en el ferrocarril de Charallave

Para el 24 de diciembre, el ferrocarril operará desde las 5:00 am hasta las 9:00 pm, permitiendo que los usuarios puedan trasladarse a tiempo para las reuniones familiares.

Mientras tanto, el 25 de diciembre, día de Navidad, el horario será de 9:00 am a 9:00 pm, ajustándose a la menor demanda de la jornada matutina.

Horarios para Año Nuevo

El IFE también precisó los horarios especiales para fin de año. Tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, el servicio funcionará de 9:00 am a 9:00 pm, buscando facilitar los traslados hacia las celebraciones de Año Nuevo y garantizar la seguridad de los pasajeros durante estos días festivos.

Recomendaciones para los usuarios

La institución instó a la población a planificar sus viajes con anticipación para evitar inconvenientes y disfrutar de un transporte oportuno.

Con estas medidas, el IFE reafirma su compromiso con la seguridad y la eficiencia del transporte público ferroviario. El objetivo es que cada usuario pueda movilizarse sin contratiempos, contribuyendo a que las festividades transcurran de manera tranquila y organizada.

