Atención abuelos y personas con discapacidad: hasta esta fecha habrá registro facial biométrico en el Ferrocarril

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) inició la primera etapa del registro biométrico de reconocimiento facial en todas las estaciones del tramo Ezequiel Zamora I, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar el acceso al sistema de transporte.

Para esta primera etapa, que se realizará durante este mes de octubre de lunes a viernes en las cuatro estaciones de la línea Caracas-Cúa, se incorporarán los adultos mayores y personas con discapacidad que poseen la tarjeta amarilla del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), refiere el IFE en nota de prensa.

El objetivo es implementar un sistema de identificación biométrica que permita modernizar el control de ingreso al sistema ferroviario, garantizando un acceso rápido, seguro y sin contacto.

Este sistema prototipo contempla la recopilación de datos biométricos necesarios para el acceso que permitirá generar estadísticas clave como número de pasajeros transportados, origen y destino y condiciones especiales.

Esta información será fundamental para optimizar la calidad del servicio ferroviario y avanzar hacia una gestión más eficiente e inclusiva.

El IFE hace un llamado a todos los usuarios exonerados con tarjeta amarilla a acudir a las estaciones del tramo Ezequiel Zamora 1, para completar su registro.