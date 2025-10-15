Nueva tarifa migratoria de USCIS: ¿Cuándo entra en vigor el costo del parole humanitario?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una notificación en el Registro Federal sobre un nuevo cargo. Se implementará una Nueva Tarifa de Inmigración para el Permiso de Permanencia Temporal (parole) por mandato de la Ley de Reconciliación H.R. 1.

La tarifa para el año fiscal 2025 es de $1.000 dólares y está sujeta a ajustes anuales por inflación en todo el territorio estadounidense.

La tarifa debe pagarse cuando se le otorgue el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos (EEUU). El DHS, enfatiza que esta acción se toma a pesar de un "cierre gubernamental causado por los demócratas".

¿Cuándo entra en vigor esta nueva tarifa y quién debe pagarla?

La tarifa de inmigración para el parole entrará en vigor el 16 de octubre de 2025. USCIS la cobrará si usted está físicamente en EEUU y se le otorga el permiso de permanencia temporal o una renovación (re-parole).

Si su solicitud de parole o re-parole es aprobada, USCIS le notificará que debe pagar la tarifa antes de la aprobación final. La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite.

¿Qué sucede si no se paga la tarifa de $1.000?

Las consecuencias de no cumplir con el pago de la tarifa, es que USCIS no le otorgará el permiso de permanencia temporal. El pago debe realizarse según las instrucciones y dentro del plazo establecido en la notificación.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que su trabajo es importante y se mantienen firmes en salvaguardar el país. La implementación de esta nueva tarifa es un paso en esa dirección.

¿Se debe pagar la tarifa al momento de solicitar el Formulario I-131?

No, la tarifa de inmigración para el parole no debe pagarse al momento de presentar el Formulario I-131 (Solicitud de Documentos de Viaje). El cobro de los $1.000 se realizará en el momento de obtener la concesión del permiso de permanencia temporal.

Para obtener más información sobre el proceso de cobro, especialmente sobre cuándo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cobrarán la tarifa de permiso de viaje, se debe consultar la notificación en el Registro Federal.

