Cómo un grupo de compañeros de trabajo venció las probabilidades del Powerball: así ganaron $1 millón

Lo que comenzó como una pequeña apuesta de oficina se transformó en la mejor noticia del año para 27 empleados del noreste de Ohio.

Tras años de jugar en grupo, la suerte finalmente tocó a su puerta, cuando la Lotería de Ohio confirmó que el "pool" de trabajadores se alzó con un premio de $1 millón de dólares en el sorteo de Powerball.

La historia tiene un giro curioso: el grupo solo había ganado $8 dólares en el sorteo previo del 17 de diciembre. En lugar de repartirse las monedas, decidieron reinvertirlas (añadiendo solo $2 adicionales) para comprar un nuevo boleto de $10 que terminó cambiando sus vidas.

Los números de la suerte y el reparto

El boleto ganador fue adquirido en la gasolinera Speedway, ubicada en el 103 de East Avenue, en Tallmadge. El grupo logró acertar las cinco bolas blancas (4-5-28-52-69), fallando únicamente en el Powerball (20), lo que les otorgó el premio millonario de segundo nivel.

El desglose del premio:

Monto bruto: $1,000,000.

Retenciones fiscales: Entre impuestos federales y estatales, se aplicó un descuento del 26.75% .

Monto neto a repartir: $732,500.

Premio por persona: Aproximadamente $27,129 para cada uno de los 27 integrantes.

¿Renunciar o seguir trabajando?

A pesar de la alegría, el monto no fue suficiente para una jubilación anticipada colectiva, algo que los propios ganadores tomaron con humor.

Según un comunicado oficial, uno de los empleados bromeó diciendo que fue "una suerte" no haber ganado el premio mayor de $1,250 millones, ya que de haber sido así, probablemente la empresa se habría quedado sin personal al día siguiente.

Con este premio, el grupo planea pagar deudas, realizar mejoras en sus hogares o simplemente ahorrar para el futuro, mientras mantienen viva la tradición de jugar juntos cada semana.

