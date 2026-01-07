Ni yates ni mansiones: el humilde plan del ganador del Powerball en Virginia tras rozar la gloria

Suscríbete a nuestros canales

La suerte tocó a la puerta de un hombre en Virginia de una forma agridulce. Jeffrey Dimond, residente del condado de Spotsylvania, estuvo a solo un dígito de convertirse en multimillonario durante el histórico sorteo de Nochebuena, donde estaba en juego el segundo premio más grande en la historia de la lotería estadounidense.

Aunque no logró los $1,817 millones de dólares, su decisión de invertir un dólar extra transformó un premio común en una cifra que cambiará su hogar este 2026.

La jugada que multiplicó su fortuna

Dimond compró su boleto utilizando la opción Easy Pick en un establecimiento Wawa cerca de Fredericksburg. Los números ganadores del sorteo fueron 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball 19.

El acierto: Jeffrey logró atinarle a cuatro de los números blancos más el número del Powerball.

El "truco" ganador: Normalmente, esta combinación otorga un premio de $50,000. Sin embargo, Dimond pagó el "Power Play" , una opción adicional que duplicó automáticamente su ganancia a $100,000 .

La sorpresa: La pareja no se enteró del premio hasta que escanearon el boleto días después. Al ver el mensaje de los $100,000, revisaron los números y se dieron cuenta de que un solo número los separó de la gloria absoluta.

¿En qué gastarán el dinero?

A diferencia de los grandes lujos que suelen acompañar a los ganadores de mil millones, los Dimond tienen los pies en la tierra.

Planean usar sus ganancias para renovar su casa, específicamente para instalar un nuevo techo y una terraza.

El misterioso ganador de Arkansas

Mientras Jeffrey celebraba sus $100,000, en Cabot, Arkansas, alguien más hizo historia. Un boleto vendido en una gasolinera Murphy USA logró lo imposible: acertar los seis números.

Las cifras del premio histórico:

Bolsa total: $1,817 millones (pagados en 30 cuotas durante 29 años).

Opción en efectivo: Un pago único de $834.9 millones antes de impuestos.

Privacidad: Según las leyes de Arkansas, el ganador tiene 180 días para reclamar el dinero y puede permanecer en el anonimato hasta finales de 2028.

Este sorteo se posicionó oficialmente como el segundo más grande de todos los tiempos, superado únicamente por los $2,040 millones que Edwin Castro ganó en California en 2022.

