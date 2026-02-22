Siguen activas las filas rápidas de pasajeros en aeropuertos a pesar del cierre parcial de gobierno

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó este domingo que los carriles de TSA PreCheck permanecerán abiertos para los viajeros registrados. El anuncio corrige las disposiciones iniciales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había planteado la suspensión de este servicio debido al cese de financiamiento que afecta a la institución desde el pasado 14 de febrero.

Según el organismo, cualquier restricción de personal que surja en los próximos días se evaluará de forma individual en cada aeropuerto para realizar ajustes operativos puntuales.

Tras solo unas horas de cierre, los carriles de TSA PreCheck y Global Entry vuelven a estar abiertos. Esto ocurre después de que miles de vuelos ya se cancelaran debido al mal tiempo en la Costa Este. Para agravar la situación, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió temporalmente ambos programas en todos los aeropuertos del país.

Medidas de emergencia y prioridades operativas

El conflicto presupuestario, originado por la falta de acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca sobre las políticas de inmigración, obligó al DHS a implementar acciones para preservar sus fondos limitados. Aunque inicialmente se consideró eliminar los carriles de inspección acelerada y el programa Global Entry para reubicar al personal en las filas convencionales, la TSA ha decidido priorizar el flujo en los puntos de control. No obstante, ciertos servicios no esenciales, como las escoltas de cortesía para funcionarios y miembros del Congreso, han sido suspendidos definitivamente para concentrar los recursos en la vigilancia estándar.

La incertidumbre sobre la operatividad del sistema generó reacciones en el sector privado. La asociación Airlines for America criticó la falta de comunicación previa, señalando que los viajeros contaron con poco margen para ajustar sus itinerarios ante posibles demoras masivas en las terminales. Hasta el momento, el estado del servicio Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sigue bajo evaluación, sin una confirmación oficial de normalidad total como la emitida por la TSA.

Posturas de los funcionarios ante el conflicto

La gestión de la crisis ha profundizado las divisiones en el ámbito político. Mientras la administración busca optimizar los recursos operativos, legisladores de la oposición cuestionan las motivaciones detrás de los anuncios de recortes en los servicios al ciudadano.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, manifestó la noche del sábado la urgencia de resolver la situación financiera:

"Los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real. Estamos tomando medidas de emergencia para preservar los fondos limitados y centrar al personal del Departamento en la mayoría de los viajeros".

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, expresó su desacuerdo con la estrategia del Ejecutivo durante una entrevista para CNN:

"Esta administración está intentando convertir a nuestro gobierno en un arma, intentando dificultarle las cosas al pueblo estadounidense intencionalmente como estrategia política. El pueblo estadounidense lo ve".

