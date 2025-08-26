Alerta, viajeros: estos artículos de cuidado personal y belleza están prohibidos por la TSA desde ahora

Suscríbete a nuestros canales

Viajeros de EE.UU. deben tener en cuenta que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementó una nueva prohibición sobre artículos prohibidos para viajar.

Las autoridades señalan que el incumplimiento de esta normativa podría resultar en multas significativas para los pasajeros según informó Telemundo Chicago.

Las nuevas normativas de prohibición serán para viajes nacionales e internacionales según la TSA. Se trata de una ley que prohíbe artículos cotidianos para la belleza.

¿Qué está prohibido ahora?

Se trata de las herramientas de peinado inalámbricas, como planchas y cepillos que funcionan con gas o butano. Esta medida surge tras advertencias sobre los riesgos potenciales que estos dispositivos representan, incluyendo la posibilidad de generar chispas y calor excesivo.

En una reciente actualización, la TSA especificó que los viajeros no pueden llevar estas herramientas en el equipaje facturado. Sin embargo, sí se pueden llevar en el equipaje de mano siempre que cuenten con una cubierta de seguridad que evite su activación accidental.

Otros artículos

La agencia también recordó que otros artículos comunes, como baterías de litio y aerosoles, ellos los clasifican como materiales peligrosos, lo que significa que los viajeros deben transportarlos con precaución para evitar incidentes durante el vuelo.

Las vibraciones y cambios de presión en la cabina pueden ocasionar fugas o reacciones peligrosas en estos productos.

Recomendaciones

Para aquellos que planean viajar y desean llevar sus herramientas de peinado, es recomendable revisar detenidamente las directrices de la TSA antes de empacar.

Asegúrese de que cualquier dispositivo inalámbrico esté en su equipaje de mano y protegido adecuadamente. Además, considere optar por herramientas con cable que se pueden incluir en el equipaje documentado sin restricciones.

Mantenerse informado sobre las regulaciones actuales, actualizadas por última vez en junio de 2025, puede ayudar a evitar contratiempos y asegurar un viaje sin inconvenientes.

