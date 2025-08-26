¿Recibiste una llamada del ICE con amenaza de deportación? Así puedes usarla a tu favor y obtener beneficios migratorios

Suscríbete a nuestros canales

Abogados especializados en inmigración informan que las amenazas dirigidas a inmigrantes indocumentados, que incluyen el aviso a ICE sobre su estatus migratorio, aumentaron notablemente.

Estos profesionales observan un aumento en las denuncias relacionadas con este tipo de intimidaciones, que afectan especialmente a familias en situación vulnerable según informó Telemundo Chicago.

La abogada Leslie Reyes indica que sus casos involucran situaciones donde los inmigrantes enfrentan estas amenazas en un 20 % aproximadamente, lo que refleja una tendencia preocupante en la comunidad.

¿Qué hacer?

A pesar de que muchos inmigrantes pueden sentirse atrapados por estas circunstancias, existen vías legales que les podrían permitir obtener un estatus migratorio regular.

Expertos en el área, como el abogado César Montoya, señalan que programas como el Violence Against Women Act (VAWA) ofrecen protección a víctimas de abuso físico y psicológico, sin importar su género.

Este programa no solo beneficia a mujeres, sino también a hombres que sufren amenazas y control por parte de sus parejas.

Montoya destaca que las amenazas de reportar a alguien a inmigración constituyen un tipo de abuso psicológico que los inmigrantes pueden utilizar para solicitar ayuda bajo este marco legal.

Visa T

Otra opción disponible es la visa T, diseñada para víctimas de trata de personas o explotación laboral. Para calificar, la amenaza debe provenir de un familiar ciudadano o residente legal, o de un empleador que ejerza abuso.

La abogada Reyes enfatiza que quienes se encuentran en situaciones de explotación laboral pueden presentar pruebas como testimonios escritos. También evaluaciones psicológicas y declaraciones de compañeros de trabajo para respaldar su solicitud.

Estas alternativas ofrecen esperanza a quienes enfrentan condiciones difíciles y buscan regularizar su situación en el país.

