¿Cómo pagan por trabajar durante el Labor Day? Entérate cuál es la realidad en California, Florida, Illinois, Texas y Nueva York

Los empleadores en Estados Unidos tienen la libertad de decidir cómo compensan a sus empleados por trabajar durante el Labor Day, ya que no existe una ley federal que exija un pago especial por trabajar en un día feriado.

Esta realidad a menudo sorprende a muchos trabajadores, quienes asumen que recibirán una tarifa extra, como tiempo y medio.

La política de compensación depende de la empresa, y es común que las compañías ofrezcan este beneficio como parte de sus acuerdos laborales para atraer y retener talento.

¿Cómo es el pago de los trabajadores que laboran durante el Labor Day cinco estados con gran presencia de inmigrantes?

A pesar de ser un feriado federal que celebra a los trabajadores, el Labor Day no garantiza un pago especial para los empleados del sector privado en gran parte de Estados Unidos.

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) no exige que las empresas paguen una tarifa superior por trabajar en días festivos, a diferencia de las horas extras.

Por lo tanto, el pago por trabajar este día depende de la política específica de cada empleador o de un acuerdo sindical, reseña Top Trabajos.

En estados como California, Florida, Illinois, Texas y Nueva York, la ley no obliga a los empleadores a pagar una tarifa premium (como tiempo y medio o doble paga) por trabajar en el Labor Day.

Sin embargo, si un empleado supera las 40 horas trabajadas en una semana, la ley sí exige que reciba el pago de horas extras, que generalmente equivale a 1.5 veces su tarifa regular.

Por ejemplo, un trabajador en Texas o Florida que labora 8 horas en el Labor Day recibirá su salario regular por esas horas, a menos que el manual de su empresa indique lo contrario.

Si esa misma persona ha trabajado 35 horas antes del feriado, sus horas en el Labor Day se sumarán a su total semanal, y si superan las 40 horas, las horas excedentes se pagarán a tarifa de horas extras. Lo mismo aplica en California, Illinois y Nueva York.

En estos estados, el pago adicional por el feriado es un beneficio que los empleadores otorgan voluntariamente para recompensar a su personal.

