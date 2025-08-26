¡No los consumas! El retiro masivo de helados de Walmart que afecta 16 estados de EEUU: aquí la marca

Suscríbete a nuestros canales

Blue Bell Ice Cream anunció el retiro de una cantidad limitada de helados distribuidos en supermercados de 16 estados de EE. UU.

Según información publicada por Fox, el producto presenta un error de etiquetado que podría poner en riesgo a personas con alergias alimentarias graves.

Helados con ingredientes no declarados activan protocolo de seguridad

El producto afectado se vendió en tiendas como Walmart, Kroger, Publix y Target, además de cadenas regionales en Texas, Georgia, Florida y otros estados.

Además, los productos afectados se distribuyeron a Alabama, Arkansas, el Panhandle de Florida, el noroeste de Georgia, el sur de Indiana, el sur de Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Nuevo México, Oklahoma, Tennessee, Texas y el suroeste de Virginia.

Aunque no se han reportado reacciones adversas, Blue Bell recomienda no consumir el producto si existe sensibilidad a frutos secos como almendras o nueces.

Los envases retirados tienen el código 061027524 en la tapa y pueden devolverse para obtener un reembolso completo, sin necesidad de presentar recibo.

¿Qué helado fue retirado y por qué?

La empresa identificó el helado Moo-llennium Crunch como el producto en cuestión, envasado por error en cajas de Chocolate Chip Cookie Dough.

Este fallo impide que el consumidor reconozca la presencia de almendras, nueces y pecanas, ingredientes altamente alergénicos no mencionados en la etiqueta.

Un empleado detectó la confusión mientras reponía productos en una tienda, lo que activó el protocolo de retiro inmediato en la planta de Brenham, Texas.

Blue Bell refuerza controles tras el incidente

La compañía revisa sus procesos de empaque para evitar futuros errores que comprometan la seguridad alimentaria de sus consumidores.

Además, mantiene abierta una línea de atención para resolver dudas y facilitar el reembolso en los puntos de venta afectados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube