Hidrocapital activa línea de atención telefónica: conozca las solicitudes que puede realizar

Suscríbete a nuestros canales

La Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) activó una línea telefónica para que los usuarios realicen cualquier tipo de requerimiento por esa vía.

En su cuenta en Instagram, precisó que los usuarios “podrán reportar averías, solicitar información y realizar consultas, contando con un equipo preparado para brindar y dar respuestas con transparencia y eficacia”.

La línea telefónica, que lleva por número 0800 Potable (7682253), funcionará las 24 horas del día.

Hidrocapital explica proceso de potabilización del agua

La empresa explicó el proceso de potabilización del agua que elimina todo tipo de contaminante físico, químico y biológico.

Detalló que está compuesto por varios ciclos, el primero de ellos es la captación del vital líquido en ríos, embalses y diques, desde donde son conducidos a las plantas de potabilización.

Luego realizan la pre-cloración, en ella le agregan al agua un coagulante (sulfato de aluminio) para que agrupe y forme partículas más grandes llamadas floc, y, a su vez, le añaden cloro para la primera desinfección.

Siguen con la sedimentación, aquí las partículas se encuentran en suspensión (floc) por su propio peso y caen al fondo de los sedimentadores. La pasan por filtros que eliminan las partículas que pueden quedar por la turbiedad de la misma, este proceso de filtración permite que el agua sea cristalina.

Posteriormente, llevan a cabo la post-cloración en la que le inyectan cloro al agua para desinfectarla con el fin de eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda haber quedado.

Una vez culminado todo este proceso, la distribuyen por el sistema de bombeo hacia los hogares del país.

De esta manera, Hidrocapital garantiza que el recurso hídrico cumpla con los estándares de calidad.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube