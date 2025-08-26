Cashea ahora permite a sus clientes aumentar su línea de compra: sepa cómo hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

Cashea, la plataforma para compras en cuotas sin intereses, anunció una nueva funcionalidad para sus usuarios más activos.

Quienes estén en el nivel 6 ya pueden acceder a una opción para aumentar su línea de compras directamente desde la aplicación.

Para disfrutar de este beneficio, los usuarios deben actualizar la app de Cashea a su última versión y presionar el botón que aparece como «Subir Línea«.

Esta mejora busca reconocer la fidelidad de los clientes y facilitar el acceso a productos de mayor valor sin intereses, manteniendo el compromiso de Cashea con la inclusión financiera en el país.

Tu línea de compra puede crecer a medida que usas Cashea de forma responsable y subes de nivel.

Ya no hace falta acumular puntos para aumentarla: ahora, cada vez que avanzas de nivel, tu línea puede subir hasta un 25% extra, dependiendo de tu progreso y cómo uses la app.

El aumento es gradual y se basa en dos cosas:

- Cuántas cuotas pagas a tiempo

- O cuánto llevas acumulado en compras con Cashea

Así que si vas al día y aprovechas tu línea con responsabilidad, ¡vas a tener más espacio para comprar lo que necesitas!

