Stop & Shop lanza campaña de ayuda alimentaria: así puedes apoyar a familias necesitadas en Nueva York

Una nueva iniciativa, "Feeding Our Families / Alimentando a Nuestras Familias", se lanza en colaboración entre Telemundo 47, NBC 4 New York y los supermercados Stop & Shop.

Su objetivo es recolectar alimentos para varios bancos de alimentos en el área triestatal que comprende la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut según informa Telemundo.

La campaña comenzará oficialmente a finales de agosto y tendrá un evento de recolección masiva programado para septiembre. Esta acción busca abordar la creciente necesidad de asistencia alimentaria en la región, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.

Participación

Los participantes podrán contribuir llevando donaciones a casi 200 establecimientos Stop & Shop ubicados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

En cada tienda, los organizadores habilitarán contenedores claramente etiquetados para que la gente deposite los alimentos donados.

Además, los donantes tendrán la opción de hacer contribuciones económicas directamente a su banco de alimentos local. Para más detalles sobre cómo participar, los interesados pueden visitar los sitios web de Telemundo 47 o NBC New York.

Impacto

La creciente inseguridad alimentaria que afecta a muchas comunidades en el área triestatal, exacerbada por la crisis económica y los efectos de la pandemia, dio origen a esta campaña.

Al unir fuerzas, Telemundo, NBC y Stop & Shop no solo buscan recolectar alimentos, sino también crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad comunitaria.

Esta iniciativa tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de muchas familias al proporcionarles acceso a alimentos nutritivos y frescos, y de fortalecer el tejido social al fomentar la colaboración entre organizaciones y ciudadanos.

