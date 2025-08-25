Trump critica cobertura noticiosa de ABC y NBC y apoyaría revocar licencias: conozca si puede hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump emitió un ataque nocturno contra las cadenas NBC y ABC News ridiculizándoles, por lo que consideró una cobertura “sesgada” y manifestó que estaría a favor de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) revocara sus licencias.

Trump señaló que los medios de comunicación le dieron cobertura negativa en 97 % de las historias, aunque no está claro el origen de esa cifra.

Según un estudio publicado a principios de año por el grupo de vigilancia de los medios conservadores, Media Research Center (MRC), la cobertura de los primeros 100 días de Trump en el cargo fue 92 % negativa.

“SI ESE ES EL CASO”, escribió Trump en su característico uso de mayúsculas, “SON SIMPLEMENTE UN BRAZO DEL PARTIDO DEMÓCRATA Y, SEGÚN MUCHOS, DEBERÍAN TENER SUS LICENCIAS REVOCADAS”.

El presidente de EEUU manifestó que estaría “totalmente a favor” de la medida porque, considera que estos medios son “tan parciales y mentirosos, una amenaza real para nuestra democracia”.

Trump objetó por qué ambos medios no están “pagando millones de dólares al año en tarifas de licencia”.

“Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!”, escribió Trump. “¡El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser erradicado!”.

Cadenas nacionales de noticias no requieren permisos de FCC

Al ser cadenas nacionales, ABC y NBC News no cuentan con licencias de la FCC para contenido noticioso, pero al brindar programación a filiales locales en todo el país, están reguladas por la FCC y ahí sí requieren licencia para operar en Estados Unidos.

Los canales de televisión pagan tasas y cuotas anuales según su tipo y el mercado, en cambio, las cadenas de cable pagan sus propias tasas regulatorias.

El Congreso es el único con autoridad para imponer y recaudar esas tasas, que se depositan en el Tesoro Nacional de EEUU.

Cualquier intento de anular licencias basándose en sesgo informativo real o percibido, violaría las protecciones de la Primera Enmienda. En el pasado, intentos similares fueron revocados por los tribunales.

