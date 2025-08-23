¡Terror entre camioneros inmigrantes! Trump impone más restricciones al gremio

Suscríbete a nuestros canales

La administración del presidente Donald Trump suspendió la emisión de visas para conductores de camiones comerciales.

Según una información reseñada por El Diario, el Departamento de Estado detuvo la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones extranjeros.

El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó la suspensión al "creciente número" de conductores extranjeros que operan en las carreteras de Estados Unidos (EEUU) lo que al parecer "pone en peligro la vida" de los estadounidenses.

¿Qué consecuencias tiene para los camioneros inmigrantes?

La medida generó temor entre los camioneros inmigrantes ya que temen por su estatus y sus licencias.

Un conductor salvadoreño con Estatus de Protección Temporal (TPS) expresó su preocupación. Él aseguró que el gobierno no es justo, pues muchos han trabajado por años en las carreteras del país.

¿Un accidente fue la causa del miedo?

El debate sobre los camioneros inmigrantes se intensificó tras un accidente el pasado 12 de agosto en Florida.

Un conductor de 28 años, Harjinder Singh, que ingresó al país en 2023, intentó dar una vuelta en U no autorizada. Esto causó un accidente fatal donde tres personas murieron.

¿Cuál es la postura de los expertos?

El abogado de inmigración Alex Gálvez cree que el accidente pondrá a todos los conductores inmigrantes bajo la lupa.

El jurista advierte que las autoridades ahora podrían revisar las licencias de todos los camioneros inmigrantes, no solo las de los que las obtuvieron recientemente. Esto siembra una narrativa negativa sobre la comunidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube