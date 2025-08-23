Despedirán a más de 4000 trabajadores de Chicago para final de año: esta es la razón que alarma a la comunidad

Suscríbete a nuestros canales

Un número considerable de empleados enfrentará la pérdida de sus puestos laborales en el estado de Illinois, según información proporcionada por fuentes oficiales.

En las próximas semanas, más de cuatrocientas personas serán despedidas, un panorama que afecta a diferentes industrias y que se extiende hasta principios del 2026.

Esta información fue obtenida del portal web oficial del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, organismo que publica los reportes de despidos masivos en conformidad con la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (Ley WARN).

Cifras y sectores afectados

Los registros indican que los despidos comenzarán a materializarse desde septiembre, con un caso destacado en LSC Communications donde se eliminarán 180 empleos entre principios de ese mes y octubre. Además, se suman reducciones de personal en la contratista Compass Group, TreeHouse Foods, Community Development Institute Head Start, Ryder Integrated Logistics, Nordstrom Credit y Elkay Plumbing Products.

En total, se proyecta que 444 trabajadores perderán sus puestos entre agosto de 2025 y abril de 2026. La Ley WARN obliga a las empresas con más de 75 empleados a comunicar con al menos 60 días de anticipación cualquier despido masivo o cierre significativo, para permitir una transición o reentrenamiento.

Aspectos clave de la Ley WARN en Illinois

Esta normativa está diseñada para dar aviso previo a los empleados en casos de cierres de plantas o despidos que afecten a un número considerable de trabajadores.

Se aplica a empleadores con 75 o más empleados a tiempo completo y establece que se debe notificar cuando se despida a 25 o más trabajadores si estos constituyen al menos un tercio de la plantilla, o a 250 empleados en una planta.

El aviso es obligatorio para empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro o entidades independientes del gobierno que cumplan con ciertos criterios, incluyendo empleo semanal y antigüedad de los trabajadores afectados, según detalló el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois.

