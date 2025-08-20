Chicago ofrece empleo a personas que hablan español por $14 la hora: así puedes postularte

Suscríbete a nuestros canales

A través de la plataforma Simply HIred, una empresa ubicada en la ciudad de Chicago, publicó una oferta de empleo para personas que hablen español.

Se trata del restaurante Mr. Taco, el cual ofrece un salario de 14 dólares por hora al candidato que sea elegido como mesero, el cual deberá trabajar en un horario completo, es decir, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

“Se busca a alguien con orientación al servicio al cliente, ya que se relaciona con mucha gente. Puntual, motivado y enérgico”, se lee en la publicación.

De acuerdo con su descripción en Instagram, Mr Taco es un “restaurante mexicano pequeño de propiedad familiar. ¡Usamos ingredientes frescos todos los días para hacer comida casera y sabrosa!”.

¿Cuáles son las funciones a desempeñar en el empleo de Chicago?

Servicio al cliente en mesa, para llevar y por teléfono, tomando pedidos de manera amigable, respetuosa y paciente.

Mantener el frente de la casa limpio, abastecido y organizado, esto incluye la limpieza de los baños.

Ayudar en la cocina con los pedidos de catering.

Viajar a eventos programados y prestar servicio. (En su mayoría son empresas del centro de la ciudad)

Se aplican otras obligaciones.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como mesero?

Licencia de conducir válida: es posible que se le solicite que conduzca el automóvil de la empresa.

Bilingüe: imprescindible hablar inglés/español (no negociable)

Debe tener una actitud buena y amigable y habilidades para escuchar.

“Nos gustaría que la persona tenga algo de experiencia en servicio al cliente o como servidor, pero estamos dispuestos a capacitar a la persona adecuada”, destaca la compañía.

¿Cómo postularse al empleo en Chicago?

Si cumples con los requisitos y tienes las habilidades necesarias para desempeñarte como mesero en Mr. Taco, puedes hacer clic en este enlace donde conseguirás más información acerca del puesto y podrás enviar tu postulación.

