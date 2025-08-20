Uscis endurece filtros migratorios: nuevas reglas podrían dejar fuera a miles de solicitantes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) modificó el Manual de Políticas y redefine los factores que sus oficiales deben considerar al evaluar solicitudes de beneficios migratorios. Las nuevas guías aplican desde este mes.

Según información oficial publicada por Uscis, los cambios afectan procesos que requieren ejercicio de discreción, como permisos de permanencia temporal y peticiones vinculadas a seguridad nacional.

Uscis incorpora nuevas verificaciones en redes sociales y antecedentes

En tal sentido, el organismo amplía los tipos de solicitudes que incluyen revisión de redes sociales. También agrega filtros para detectar actividad antiamericana en los perfiles evaluados.

Además, Uscis considera la promoción de ideologías contrarias a los valores estadounidenses como un factor negativo contundente en cualquier análisis discrecional.

Por lo tanto, los beneficios migratorios se someten a un escrutinio más riguroso. Las autoridades insisten en que vivir y trabajar en EEUU representa un privilegio, no un derecho.

Criterios específicos para beneficios de inmigración

Los oficiales ahora deben evaluar si el solicitante ha respaldado, promovido o apoyado organizaciones terroristas, ideologías antisemitas o actividades antiamericanas.

Mientras tanto, el cumplimiento de las leyes migratorias se mantiene como un factor relevante para determinar si procede un ejercicio favorable de discreción.

Por ejemplo, en casos de inversionistas EB-5, Uscis aplicará estas guías cuando existan indicios de fraude, amenazas al interés nacional o uso indebido del beneficio.

En consecuencia, Uscis considera múltiples elementos antes de aprobar una solicitud, incluyendo el contexto legal y político del momento en que se presentó.

Uscis: nuevas reglas a solicitudes vigentes y futuras

Las actualizaciones del Manual de Políticas rigen desde su publicación. Abarcan solicitudes pendientes y aquellas que se presenten en adelante.

Además, estas guías reemplazan cualquier instrucción anterior relacionada con el ejercicio de discreción en beneficios migratorios.

Uscis busca garantizar que sus decisiones reflejen los valores institucionales y respondan a los desafíos actuales en materia de seguridad y migración.

El organismo reafirma que cada solicitud será evaluada con criterios claros, actualizados y alineados con el interés nacional.

