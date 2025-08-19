¿Conoces tus derechos? Las nuevas disposiciones para tramitar la visa EB-2: puedes obtener la Green Card

Suscríbete a nuestros canales

Un número significativo de inmigrantes no conoce la visa EB-2, que se diseñó para profesionales extranjeros altamente calificados.

Esto para quienes desean obtener la residencia permanente en Estados Unidos sin necesidad de una oferta de empleo específica.

En una reciente guía sobre inmigración, los especialistas de Telemundo Chicago consultaron a dos abogados sobre este tipo de visa y los requisitos necesarios para aplicar.

Es importante diferenciar la visa EB-2 de interés nacional de la visa de talento o "habilidades especiales", ya que esta última es temporal, mientras que la EB-2 conduce a la residencia permanente.

Calificación

Para calificar para la visa EB-2, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios educativos.

Según el abogado Carlos Colombo, existen dos vías: tener un título de maestría o doctorado reconocido en Estados Unidos, o poseer un título universitario junto con al menos cinco años de experiencia profesional.

Además, es fundamental presentar una propuesta que beneficie al país. Los solicitantes a menudo preguntan sobre el requisito del dominio del inglés.

Sin embargo, Colombo aclara que no hay un nivel mínimo de inglés exigido para la aplicación de residencia en Estados Unidos.

Detalles

Los solicitantes también se preguntan dónde deben esperar la respuesta de aprobación. Si están en Estados Unidos con una visa legal, pueden esperar el trámite dentro del país; de lo contrario, deberán hacerlo desde su nación de origen.

Además, la Green Card se puede otorgar a los familiares del beneficiario, como cónyuges e hijos menores de 21 años. La aprobación de la visa EB-2 toma alrededor de dos años.

