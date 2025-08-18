Los ciudadanos de este país de América Latina también podrán entrar a EE. UU. sin visa: beneficio entra en vigencia en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Un país de Latinoamérica dio un paso significativo en su relación con Estados Unidos al firmar un acuerdo de “Tercer País Seguro” con el Departamento de Estado.

Esto le permitirá recibir a ciertos inmigrantes según lo acordado entre el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario de Estados de EE. UU., Marco Rubio según informó Diario AS.

Durante la reunión, ambos funcionarios firmaron un memorando para fortalecer la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular y mejorar la seguridad en ambos países.

Rubio destacó que este acuerdo ofrece a los solicitantes de asilo en EE. UU. la opción de tramitar sus solicitudes en Paraguay, aliviando así la carga que la gestión de la inmigración ilegal representa.

Otros programas para el país

Durante la reunión, Ramírez Lezcano , ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, expresó el interés de su país en participar en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program).

El programa permitiría a los ciudadanos paraguayos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visa.

Esto, siempre que cumplan con los requisitos del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Ambos funcionarios resaltaron la importancia de sus valores compartidos, como la democracia y los derechos humanos, como base para este acercamiento.

Otros países participantes

El Programa de Exención de Visas incluye a varios países que se benefician de este sistema, como España, Alemania, Francia, Italia, Japón, entre otros.

Este programa permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a EE. UU. por un máximo de 90 días sin visa, facilitando así el intercambio cultural y comercial.

Paraguay busca unirse a esta lista, lo que podría abrir nuevas oportunidades para sus ciudadanos en el ámbito internacional.

