¿Adiós a la visa? Habitantes de este país de Latinoamérica podrían viajar a EE.UU. a cambio de un polémico acuerdo

Suscríbete a nuestros canales

La posibilidad de que ciudadanos de una nación latinoamericana puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa se encuentra en negociación tras la firma de un acuerdo migratorio con el gobierno estadounidense.

La medida forma parte de una estrategia para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y control migratorio.

La información fue obtenida del portal web de El Nuevo Herald y detalla que el pacto recién firmado permite que ciertos solicitantes de asilo con casos pendientes en Estados Unidos tramiten sus solicitudes desde el país latinoamericano, facilitando así la gestión conjunta de la migración.

Acuerdo de Tercer País Seguro amplía cooperación bilateral

En este contexto, se firmó un Acuerdo de Tercer País Seguro entre el gobierno de Paraguay con la administración estadounidense, lo que evitaría el abuso del sistema de asilo en Estados Unidos al derivar las solicitudes a la nación latinoamericana para su procesamiento.

Según declaraciones oficiales, este acuerdo fomenta la colaboración en seguridad, diplomacia y combate al crimen transnacional, además de reflejar compromisos en la lucha contra el terrorismo.

Conversaciones para la exención de visa avanzan

Paralelamente, comenzaron las negociaciones para incluir a Paraguay en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), donde actualmente en Latinoamérica solo Chile está incluido.

Autoridades estadounidenses han reconocido la cooperación del gobierno paraguayo en materia de seguridad fronteriza y han expresado su interés en avanzar en este proceso.

La incorporación al VWP permitiría que sus ciudadanos ingresen a Estados Unidos sin necesidad de visa, facilitando el tránsito internacional.

Esta nación que busca sumarse al VWP es Paraguay, que recientemente selló con Estados Unidos el acuerdo de Tercer País Seguro. La administración Trump considera que esta estrategia contribuye a manejar la migración con mayor control y alianzas estratégicas en la región.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube