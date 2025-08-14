¿Se acaba la lotería? La nueva regulación del H-1B que cambiará para siempre el proceso de visas

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el panorama para trabajadores extranjeros altamente calificados y sus empleadores, la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca (OIRA) aprobó cambios significativos en el programa de visas H-1B.

Esta propuesta de regulación busca modernizar el programa de visas H-1B, las cuales se utilizan con frecuencia en determinadas industrias, como la de tecnología, informó MSN.

¿Cuáles son las nuevas modificaciones para la visa H-1B?

El límite anual de visas H-1B es de 85.000: 65.000 para el cupo regular y 20.000 adicionales para quienes tienen un título de maestría o superior de una universidad de EEUU.

Actualmente, las visas se otorgan por sorteo y este sistema de lotería no satisface a muchos.

El 8 de agosto, la OIRA aprobó una propuesta para cambiar la normativa. Esta medida reemplaza la lotería por un "proceso de selección ponderada".

El USCIS, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, aún no ofrece detalles sobre la reforma, pero se espera que las peticiones de visa H-1B "estén sujetas a un límite reglamentario en los salarios".

Este cambio motiva a las empresas a ofrecer salarios más altos para asegurar la visa para sus nuevos empleados. Sin embargo, algunos críticos señalan que la medida podría perjudicar a profesionales con poca experiencia o recién graduados.

¿Qué beneficios trae el nuevo cambio en la visa H-1B?

El Instituto para el Progreso, un grupo de expertos, dice que el valor del programa H-1B podría aumentar hasta un 88 %.

Para lograrlo, los solicitantes se deben evaluar por su experiencia o salario, no por un sorteo.

Una versión de este modelo de selección ponderada se propuso en el gobierno de Donald Trump. En enero de 2021, un cambio en la normativa buscaba clasificar y seleccionar a los solicitantes de visas de trabajo según sus salarios, divididos en cuatro niveles.

El gobierno de Trump afirmó que su plan atraerá a trabajadores muy calificados. También pretendía acabar con la preocupación de que se otorguen demasiadas visas de forma arbitraria, en detrimento de los trabajadores de EE. UU.

La administración de Joe Biden finalmente rechazó y anuló la propuesta.

Ahora que la OIRA aprueba la propuesta, el siguiente paso es publicarla en el Registro Federal. El público podrá revisarla y enviar comentarios antes de una decisión final.

