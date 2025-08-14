Cheques de $18,000 para familias de California: pagos de un programa piloto comienzan esta semana

Suscríbete a nuestros canales

En una iniciativa inusual y puntual, la organización United Way Bay Area está implementando un programa piloto en el condado de Alameda, California, con el fin de brindar apoyo económico directo a familias en situación vulnerable.

Un total de 100 hogares seleccionados recibirán pagos mensuales de $1.000 durante 12 meses, lo que se traduce en un estímulo acumulado de $18.000 por familia, informó Solo Dinero.

¿Cuándo comienzan los primeros pagos?

Los primeros desembolsos comenzaron en noviembre de 2024, y el próximo depósito está previsto para el 15 de agosto de 2025. Este enfoque forma parte de una estrategia para evaluar cómo una ayuda económica incondicional, combinada con asesoría financiera opcional, puede impactar el bienestar de los beneficiarios.

La directora ejecutiva de UWBA explicó que el objetivo de este programa limitado es examinar la efectividad de la ayuda directa, evaluar cómo mejora en la estabilidad financiera y facilitar un posible modelo replicable en otras zonas del Área de la Bahía, e incluso más allá. “La pobreza no es un fracaso individual; es una decisión política”, enfatizó.

¿Quiénes van a ser favorecidos?

Las familias favorecidas fueron elegidas al azar entre los clientes de tres centros SparkPoint ubicados en Chabot College (Hayward), Fremont en el Fremont Family Resource Center, y Oakland, en las instalaciones de East Bay Asian Local Development Corporation (EBALDC).

Este proceso busca asegurar un perfil representativo y diverso dentro del contexto local. Además, el programa contempla el acompañamiento con servicios de planificación financiera gratuitos, con el propósito de que los beneficiarios desarrollen habilidades para mejorar su estabilidad económica a largo plazo.

Aunque se trata de un programa reducido en escala, los resultados podrían marcar un punto de referencia para futuras políticas públicas de alivio económico directo. Si bien todavía en fase piloto, esta medida de California sugiere un renovado enfoque en el impacto tangible del apoyo económico sostenido.

