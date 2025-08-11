Cheque de estímulo en EEUU: Nueva York y Colorado realizarán estos 3 pagos desde agosto

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la entrega de tres cheques de estímulo este 2025, destinados a beneficiar a residentes de Nueva York y Colorado, como parte de la ayuda económica impulsada desde los gobiernos estatales.

Según la información difundida en el portal web de Mix, estos pagos comenzarán a distribuirse a partir de agosto.

La primera de estas ayudas corresponde a los cheques de reembolso por inflación en Nueva York, incluidos en el presupuesto estatal para 2025-2026.

Más de 8 millones de neoyorquinos recibirán pagos automáticos por correo desde mediados de octubre, con montos de hasta 400 dólares para contribuyentes elegibles según los ingresos declarados en 2023. No se requiere solicitud previa para recibir el pago.

En Colorado, a través del Programa de Reembolso de Impuestos a la Propiedad, Alquiler y Crédito para Calefacción, residentes de bajos ingresos, personas de la tercera edad o con discapacidad pueden recibir un cheque de estímulo.

Los requisitos incluyen ser residente durante todo el año y tener ciertas condiciones de edad o discapacidad, con pagos que alcanzan hasta 1,154 dólares para solteros con ingresos hasta 18,704 dólares para el año fiscal 2024.

Además, Nueva York ofrece cheques de alivio fiscal del programa School Tax Relief (STAR), que este año se entregan en forma de pagos directos de hasta 1,500 dólares entre agosto y septiembre.

¿Cómo sé si soy elegible?

Para saber si eres elegible debes cumplir algunos requisitos, principalmente si para el año fiscal 2023:

Presentaste el Formulario IT-201 – Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York.

Si tus ingresos declarados están dentro de los umbrales de calificación.

Si estos no fueron reclamados como dependientes en la declaración de otro contribuyente.

El beneficio está dirigido a propietarios inscritos en el programa STAR para viviendas principales, con consideración del nivel de ingresos y valor catastral de la propiedad.

Estos programas forman parte de las medidas estatales para apoyar a la población frente al aumento del costo de vida, con la distribución gestionada principalmente por los departamentos estatales de impuestos y finanzas.

Las autoridades recomiendan mantener actualizada la dirección postal para asegurar la recepción de los cheques, que serán enviados principalmente por correo postal.

