¿Gratis y en el mismo día? Así es el nuevo servicio de entrega de alimentos de Amazon

Amazon anunció el lanzamiento de un nuevo servicio que permite a los miembros Prime solicitar productos de supermercado, como arándanos y leche, junto con otros artículos esenciales como baterías.

Este servicio de entrega gratuita el mismo día se ofrece a los clientes en más de 1 000 ciudades y pueblos en Estados Unidos, según informó Telemundo Chicago. La compañía planea extenderlo a más de 2 300 ubicaciones antes de que finalice el año.

¿Qué pueden comprar con este servicio?

Los miembros Prime pueden realizar pedidos de comestibles frescos siempre que su compra supere los $25.

Por su parte, aquellos que no alcancen el mínimo pueden optar por la entrega el mismo día por una tarifa de $2.99.

Para los clientes que no tienen una membresía Prime, Amazon ofrecerá el servicio por $12.99, sin importar el tamaño del pedido.

Anteriormente, los suscriptores de Prime realizaban sus pedidos de alimentos a través de Amazon Fresh o Whole Foods.

Ventajas

Este nuevo servicio ofrece varias ventajas para los clientes, como la conveniencia de recibir productos de supermercado y artículos no alimentarios en un solo pedido, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Además, la entrega el mismo día permite a los usuarios tener una mejor experiencia de compra y satisfacer sus necesidades de manera más rápida y eficiente.

Con esta expansión, Amazon busca aumentar su competitividad frente a otros servicios de entrega de comestibles como Walmart, Instacart y Target.

