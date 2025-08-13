¿A que partes de las escuelas o universidades puede ingresar el ICE?: esto dice la ley

Suscríbete a nuestros canales

Para los padres que son inmigrantes indocumentados que llevan a sus hijos a la escuela, así como para sus propios hijos, ya sea que no tengan papeles o que sean ciudadanos estadounidenses, representa un riesgo la posibilidad de ser arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana(ICE).

El miedo y la incertidumbre debido a las redadas del ICE se verán reflejados en una menor asistencia en el regreso a clases.

“Anticipamos que van a faltar varios alumnos por las redadas, por el temor de los padres de que les separen de sus hijos y de los hijos de dejar a sus padres”, dijo Karina Pérez, una profesora de California.

Los padres pueden decidir que sus hijos no asistan a la escuela o cera de la misma por miedo a una posible separación familiar.

Los muchachos ya no tienen la seguridad de antes, cuando "las escuelas eran consideradas santuarios", agregó Pérez.

¿El ICE puede ingresas a las escuelas o universidades?

Según la administración de su segundo mandatario, Donald Trump, implementaron varias medidas contra los inmigrantes indocumentados, incluidas "que está permitido que sean detenidos en áreas sensibles como iglesias y escuelas".

"Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país" dijo el entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Benjamine Huffman, en un comunicado, compartido en enero.

