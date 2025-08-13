Nueva oficina contra el desalojo en Los Ángeles: We Are LA ofrece estas ayudas a los inquilinos inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El programa de apoyo a inmigrantes inquilinos We Are LA ofrece atención al público en una nueva oficina al sur de la ciudad, según indicó la alcaldesa Karen Bass.

La funcionaria declaró que esta nueva oficina de We Are LA brinda apoyo a más de 1,000 residentes de Los Ángeles para evitar desalojos según Telemundo.

Esta iniciativa, lanzada en junio por The Mayor's Fund, busca conectar a los inmigrantes y residentes angelinos en riesgo de desalojo con servicios legales.

También ofrecen recursos de vivienda, ofreciendo un espacio dedicado a la asistencia social para casos donde necesiten ayuda.

Falta de viviendas

Durante una conferencia de prensa, Bass y Conway Collis, director ejecutivo de The Mayor's Fund, enfatizaron la importancia de prevenir la falta de vivienda.

Bass destacó que el programa está mostrando resultados positivos, con una disminución continua en el número de personas sin hogar.

La oficina, ubicada en 5440 Crenshaw Blvd, permite que los residentes elegibles obtengan gestión personalizada de casos, asistencia legal y superen barreras como el idioma y la tecnología.

Un logro

El presidente del Ayuntamiento, Marqueece Harris-Dawson, celebró la apertura de esta oficina, señalando que ofrece una oportunidad para que los angelinos utilicen recursos vitales.

Serene Nuñez, beneficiaria del programa, compartió su experiencia, destacando cómo We Are LA la asistió a enfrentar un desalojo inesperado y a navegar el complicado proceso de búsqueda de vivienda.

Para más información sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al 213-584-1808 o visitar mayorsfundla.org.

