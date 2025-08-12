¡Seguridad en las aulas! Las medidas que aplican las escuelas de Los Ángeles para resguardar del ICE a alumnos inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Las escuelas públicas de Los Ángeles implementarán medidas de protección para salvaguardar a los estudiantes inmigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto M. Carvalho, subrayó la importancia de mantener las escuelas como entornos seguros.

Según publicó El Tiempo de Colombia, Carvalho también reafirmó que no se tolerarán injusticias hacia los alumnos y sus familias.

Acciones

Entre las acciones adoptadas, el distrito estableció perímetros de seguridad alrededor de los planteles y colabora con alcaldes locales para crear rutas seguras entre los hogares y las escuelas.

Algunas rutas de autobuses escolares fueron modificadas para minimizar riesgos. En reuniones informativas, se le recordó a los padres que todos los niños tienen derecho a la educación pública.

También garantizan que las escuelas no recopilan información sobre el estatus migratorio de los estudiantes, lo que ayuda a evitar posibles exposiciones.

Retorno a clases

Carvalho también aclaró que se instruyó al personal escolar para que impida la entrada de agentes de ICE a las escuelas sin una orden judicial.

En caso de que un vehículo de ICE se acerque a las instalaciones, el personal actuará conforme a la ley para proteger los derechos de la comunidad.

Las clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles comenzarán el 14 de agosto, con cerca de 400 000 estudiantes regresando a más de 1 500 escuelas en el condado.

