Caos en el aeropuerto de Kalispell, Montana: avioneta se incendia tras chocar en la pista

Una colisión entre un avión y una avioneta tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad de Kalispell, en Montana, Estados Unidos, lo que motivó la atención inmediata de los servicios de emergencia.

La información fue obtenida del portal web Red+ Noticias, que recogió los datos oficiales y videos relacionados con el incidente.

Detalles del accidente y atención a los heridos

El accidente ocurrió cuando la avioneta, con cuatro personas a bordo, se aproximaba para aterrizar en la pista del aeropuerto. Durante la maniobra, la avioneta presentó dificultades y chocó contra un avión que se encontraba estacionado en la pista de rodaje. El impacto generó un incendio que se extendió a una zona cubierta de hierba cercana al lugar del choque.

Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos, policía local y la Oficina del Sheriff del Condado de Flathead, se movilizaron rápidamente para controlar el fuego y atender a los heridos. Dos personas fueron atendidas por heridas leves, y no se reportaron víctimas mortales.

Respuesta de las autoridades y situación actual

Jay Hagen, jefe de Bomberos de Kalispell, confirmó que el avión estacionado no tenía ocupantes al momento del choque, y que los pasajeros de la avioneta escaparon sin heridas graves. Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el accidente en la pista del aeropuerto urbano.

Este incidente ha generado conmoción entre los residentes de Montana, quienes difundieron videos del choque y del incendio en redes sociales y medios locales, contribuyendo a una rápida difusión de los hechos.

