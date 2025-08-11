Alerta en Madrid: las impactantes imágenes del incendio que amenaza viviendas en Tres Cantos

Suscríbete a nuestros canales

En la localidad madrileña de Tres Cantos se registró un incendio de vegetación que no ha podido ser extinguido por los bomberos, debido al fuerte viento que se presenta en la zona.

Esta dificultad llevó a la Comunidad de Madrid a declarar la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma), ya que el fuego está muy cerca de las viviendas por lo que estas han tenido que ser desalojadas, refiere EFE.

De acuerdo con Emergencia 112, el fuego se originó en una zona de difícil acceso cercana a la urbanización Soto de Viñuelas, y ha creado una gran humareda que se ha complicado como consecuencia del fuerte viento.

Por lo que catorce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y tres helicópteros, se encuentran en la zona intentando controlar la situación.

En tal sentido, el Ayuntamiento de Tres Cantos recomendó a los vecinos de las urbanizaciones cercanas el cierre de ventanas y mantenerse informados a través de las redes sociales municipales.

Además, piden a la ciudadanía que no se acerquen a las inmediaciones del incendio por el humo.