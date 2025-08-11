¡Alerta en San Diego! Lo que se sabe del primer caso de sarampión este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El condado de San Diego confirmó el primer caso de sarampión de este año, caso que se suma a los reportados a nivel estatal, donde hasta principios de agosto se habían confirmado 19.

De acuerdo con lo informado por los funcionarios de salud pública, el reporte está relacionado con un adolescente que no fue vacunado y que recientemente viajó al extranjero.

¿Qué se sabe del primer caso de sarampión confirmado en San Diego?

Se debe recordar que, en el condado de San Diego, en 2024, se contabilizaron cuatro casos, todos relacionados con viajes internacionales.

Según ksdy50, el adolescente infectado pudo haber expuesto a otras personas en las instalaciones de Scripps Clinic Torrey Pines Urgent Care en La Jolla y en el Departamento de Emergencias Pediátricas Rady en San Diego.

Ante ello, los epidemiólogos tratan de identificar a aquellos que podrían haber estado expuestos y evaluar su estado de vacunación.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, seguidos de una erupción característica en la piel. Si se ha estado en esos lugares durante los tiempos mencionados, se recomienda a la población estar atenta a los síntomas y consultar a su médico.

