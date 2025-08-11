¡Adiós a la soledad! Estas son las ciudades de EEUU con más mujeres solteras: la número uno te dejará sin palabras

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, las mujeres solteras son cada vez más comunes en las grandes ciudades, superando incluso la proporción de hombres sin pareja.

Según un análisis de MagnifyMoney basado en datos recientes de la Oficina del Censo, el 55,6 % de los adultos mayores de 20 años en las 100 urbes más pobladas del país son solteros, lo que incluye a quienes nunca se han casado, así como divorciados, separados o viudos.

En el caso de las mujeres, la cifra asciende a 57,3 %, mientras que entre los hombres se ubica en 53,7 %.

Ciudades líderes en soltería femenina

El estudio revela que Detroit, en Michigan, encabeza la lista con un notable 77,4 % de mujeres sin pareja, consolidándose como un lugar ideal para quienes buscan conocer nuevas personas.

Le sigue Cleveland, Ohio, con 73,9 %, ciudad conocida por su cultura musical y su alto porcentaje de solteras. Baltimore, en Maryland, ocupa el tercer lugar con 73,7 %, ofreciendo un entorno urbano vibrante y oportunidades para socializar.

Richmond, Virginia, se posiciona en el cuarto puesto con un 72,3 %, mientras que Atlanta, Georgia, cierra el top cinco con 72,1 %, destacando por su dinamismo y diversidad cultural.

Dónde buscar el romance en EE. UU.

El informe sugiere que, tanto para mujeres como para hombres, ciudades como Detroit, Baltimore y Atlanta ofrecen un escenario propicio para ampliar el círculo social o iniciar una relación.

La alta concentración de solteros en estas urbes convierte las interacciones en algo más probable, ya sea en encuentros casuales, eventos culturales o a través de aplicaciones de citas.

Para quienes estén dispuestos a explorar nuevas posibilidades, ajustar la ubicación en la app de citas o planificar un viaje podría ser la clave. Después de todo, la próxima cita especial podría encontrarse a solo una ciudad de distancia.

