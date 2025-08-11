¡Controversia en Chicago! Trump llama a cambiar las normas de la libertad bajo fianza: ¿Afectará a los inmigrantes?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump criticó este lunes la política de "fianza sin efectivo" de Illinois durante un discurso enfocado en la delincuencia en Chicago, calificando la ley de "desastre".

Trump también anunció su intención de poner bajo control federal al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. según informa Telemundo Chicago.

Trump también anunció su intención de desplegar a la Guardia Nacional para combatir lo que describió como "crimen, derramamiento de sangre, caos y miseria" en la capital.

En sus declaraciones, subrayó que cualquier lugar donde no se aplique la fianza en efectivo es problemático. Citó específicamente a Chicago como un ejemplo de la mala gestión política que permite que criminales queden en libertad sin consecuencias.

Ley bajo la mira

La ley estatal de Illinois, que eliminó la fianza en efectivo bajo la Ley SAFE-T en 2023, enfrenta un intenso escrutinio, con varios fiscales estatales intentando bloquearla sin éxito.

Trump prometió cambiar esta legislación y mencionó que necesitaría el apoyo de los republicanos para hacerlo, criticando a los demócratas por su enfoque en la delincuencia.

Una ofensiva más amplia

Trump también amenazó con una ofensiva más amplia contra la criminalidad que podría extenderse a otras ciudades estadounidenses.

Denunció la "delincuencia descontrolada" en localidades gobernadas por demócratas, mientras ignoró ciudades con altas tasas de homicidio en estados republicanos.

En respuesta, el senador Dick Durbin instó a Trump a enfocarse en las leyes de su responsabilidad en lugar de reescribir normas en otros estados.

Implicaciones

Tras las declaraciones de Trump de eliminar las leyes de "fianza sin efectivo" en todo Estados Unidos, puede esperarse que se realice una votación sobre este tema en el futuro.

Trump instó a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago a tomar medidas para "autolimpiarse" y criticó a los líderes locales.

En el discurso Trump describió a Chicago como "un desastre" y tildó al alcalde Brandon Johnson y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, de "incompetentes".

¿Qué son las fianzas sin efectivo?

La Ley SAFE-T de Illinois, implementada tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020, establece nuevos estándares de acción en materia penal.

Entre sus reformas más significativas se encuentra la eliminación de la fianza monetaria, permitiendo a los jueces evaluar si los acusados de ciertos delitos graves y menores violentos representan un riesgo para la comunidad o de fuga.

Si un juez determina que un acusado puede ser un peligro, este puede ser encarcelado antes del juicio. Los acusados de delitos menores son liberados con una fecha de comparecencia.

Mientras, aquellos acusados de delitos más graves deben presentarse ante el tribunal en un plazo de 48 horas.

La lista de delitos que requieren evaluación judicial incluye homicidio, agresión sexual, robo, entre otros, aunque las audiencias de detención no son obligatorias para ciertos delitos que conllevan libertad condicional.

