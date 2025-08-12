¿Tienes una pareja indocumentada y eres residente? Así debes presentar la solicitud de ciudadanía en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Para los inmigrantes que ya son residentes legales en Estados Unidos y tienen una pareja indocumentada deben asesorarse sobre si esto afectará su proceso para obtener la ciudadanía.

La abogada de inmigración Annalisa Padilla aclara para Univisión que para convertirse en ciudadano es necesario presentar la solicitud N-400, en la cual se preguntará sobre el estado civil y el estatus migratorio de la pareja.

Aunque antes de la administración de Trump no había problemas significativos con esta pregunta, ahora es importante manejar la situación con cuidado.

La abogada enfatiza que la información del solicitante es lo más relevante, pero siempre existen riesgos asociados.

¿Qué hacer en estos casos?

Si la persona no está casada con su pareja indocumentada, no hay obligación de proporcionar información sobre ella en la solicitud.

Sin embargo, si durante la entrevista se le pregunta específicamente sobre la pareja, debe responder con sinceridad.

Padilla recomienda que, antes de realizar cualquier solicitud para regularizar el estatus migratorio de la pareja, el residente legal busque asesoría para entender las opciones disponibles y evitar poner en peligro a su pareja.

La transparencia con las autoridades migratorias es importante, ya que mentir puede tener consecuencias graves para solicitudes ante el USCIS o cualquier otro ente migratorio.

Asesorías

Para aquellos que buscan asesoría sobre su situación migratoria, existen organizaciones y fundaciones que ofrecen servicios gratuitos o a bajo costo.

Entidades como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y organizaciones locales como el Centro de Recursos para Inmigrantes pueden proporcionar orientación y asistencia legal.

Estas instituciones son una opción para inmigrantes que necesiten entender sus derechos y las opciones disponibles para regularizar su estatus, asegurando que estén bien informados antes de tomar decisiones importantes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube