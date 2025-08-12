¡Atención, padres! USCIS modifica condiciones para hijos menores de edad con visas H-1B

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una modificación importante en su política migratoria que impactará a los hijos de los titulares de visa H-1B.

Esta medida afecta a quienes están en proceso de solicitar la Green Card según informó el órgano a través de sus redes sociales y portal web.

Esta nueva medida afecta especialmente a los jóvenes que cumplen 21 años mientras sus padres esperan la aprobación de su estatus migratorio.

Esto se debe a que la nueva modificación recorta las protecciones bajo la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA).

La modificación se aplicará únicamente cuando una visa de inmigrante esté disponible de inmediato, lo que puede poner en riesgo el estatus migratorio de estos menores.

Afectados

Se estima que alrededor de 200,000 jóvenes, en su mayoría hijos de trabajadores temporales altamente calificados de países como India y China, podrían verse afectados por este cambio.

Aquellos que alcancen los 21 años antes de que una visa esté disponible perderán la protección que les permite seguir en la fila para el ajuste de su estatus.

El USCIS justificó la modificación al señalar que busca uniformar los criterios para los solicitantes tanto dentro como fuera del país, alineándose con las normas que estaban vigentes antes de 2023.

La CSPA, que se implementó en 2002, fue creada para proteger a los menores de perder su estatus migratorio debido a retrasos en los trámites de sus padres.

Recomendaciones

USCIS recomienda a las familias en proceso de ajuste de estatus que consulten las listas mensuales de visas y busquen asesoría legal especializada.

Los jóvenes afectados por la modificación podrían enfrentar un largo proceso para resolver su situación migratoria, especialmente en casos complejos.

La medida impactará a familias de países con alta demanda de visas de inmigrante, como India y China.

Este cambio en la política migratoria podría afectar significativamente a miles de familias que enfrentan largas esperas para obtener la Green Card.

La nueva regla modifica un sistema ya presionado por la saturación de listas de espera y las complejidades del proceso de inmigración.

Las autoridades federales no han anunciado cambios en el proceso de tramitación para otras categorías de inmigrantes, pero este ajuste tendrá consecuencias para muchas familias en los próximos años.

¿Quiénes no se ven afectados?

La nueva política no afectará a quienes ya tengan solicitudes pendientes bajo la normativa anterior, pero sí impactará a aquellos que presenten sus solicitudes después del 15 de agosto de 2025.

Además, los menores en otras categorías específicas del sistema migratorio federal estarán exentos de este cambio.

Las familias afectadas pueden considerar alternativas, como cambiar a una visa de estudiante (F-1), para mantener su estatus legal temporalmente mientras esperan la disponibilidad de una visa de inmigrante.

