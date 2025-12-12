EEUU suspende el retorno de migrantes venezolanos previsto para este 12 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves el gobierno venezolano reiteró su disposición a recibir a los venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU) a pesar de la suspensión.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunció la suspensión de vuelos de repatriación de venezolanos por parte de la Casa Blanca.

EEUU suspende vuelos de repatriación

De acuerdo con la información proporcionada, el gobierno estadounidense suspendió "de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre".

