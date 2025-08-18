Alivio para los deportados: eliminan costo de este trámite

Suscríbete a nuestros canales

Ahora los mexicanos deportados desde Estados Unidos (EEUU) a México podrán realizar un trámite sin costo por el cual debían pagar anteriormente 139 dólares.

Según se pudo conocer, la medida busca dar facilidades a quienes son expulsados desde EEUU, así como a los que retornan de forma voluntaria.

¿Qué se sabe del trámite para deportados desde EEUU?

El menaje de casa es el procedimiento que se debe hacer para traer a México muebles, aparatos eléctricos y electrodomésticos que las personas utilizaban mientras tenían su hogar en Estados Unidos, explica La Mañana de Nuevo Laredo.

El Cónsul General de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza, dijo que, en primer lugar, el procedimiento cambia de nombre a menaje doméstico.

Refirió que se eliminó la necesidad de contratar a un agente aduanal para realizar el cruce de los muebles y demás artículos del menaje, además de eliminarse el cobro del trámite de 139 dólares.

Mencionó que, como parte de la simplificación del trámite, ya no se requiere hacerlo en persona y las personas pueden hacerlo de manera digital.

Cómo será el trámite

Para iniciarlo, las personas deben cumplir con dos requisitos básicos: identificarse como mexicanos con el pasaporte mexicano, matrícula consular o inclusive con la credencial de elector.

El segundo requisito es entregar una lista de muebles, electrodomésticos, juguetes, computadoras y, en general, todo lo que tenían en sus casas en EEUU.

Una vez con su lista elaborada, debe enviarse al consulado más cercano a través de la página www.sre.gov.mx, anexando los comprobantes de identidad, y las autoridades consulares deben resolverlo en un lapso no mayor de 24 horas.

Luego se pasa el trámite al INAMI, que debe resolver en 24 horas; el solicitante recibe un número de trámite que debe presentarse ante los oficiales de la aduana de México al cruzar la frontera.

Si la persona ya está en México, debe comisionar a una persona en su nombre para hacer todo el proceso y anexar su constancia de repatriación.

El funcionario consular señaló que el menaje incluye también herramientas y equipo hasta por 5 mil dólares y adicionalmente, cada miembro de una familia tiene una franquicia aduanera de mil 500 dólares.

