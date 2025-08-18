En video: Donald Trump reacciona al peculiar gesto de Zelenskyy a su llegada a la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Los pasillos de la Casa Blanca se llenaron de expectativas ante la llegada de líderes de todo el mundo.

Este lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó a Washington para una reunión decisiva con el presidente Trump que podría definir el rumbo de la guerra contra Rusia y la seguridad del continente europeo, informó la agencia EFE.

El saludo oficial entre ambos fue a las 13:00 (hora local). Luego se espera que pasen a tener una reunión bilateral, a la que finalmente se unirán los líderes europeos

Trump recibe a Zelenskyy: una llegada con mensaje

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este lunes a la Casa Blanca para un encuentro con su homólogo, Donald Trump.

Con una camisa y chaqueta negras, Zelenski hizo su entrada por el Ala Oeste. Este cambio de vestuario, que se aleja de su usual indumentaria militar, se considera un gesto simbólico.

Mientras, otros líderes europeos entraron por el Pórtico Sur. Entre ellos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También asistieron el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Todos ellos viajan a Washington para mostrar su apoyo a Ucrania.

¿Se podrá lograr la paz entre Putín y Zelenskyy?

Durante su reunión con Zelenski, el presidente Trump planea presentar las condiciones de paz que el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso en un encuentro en Alaska el pasado viernes.

Estas condiciones incluyen la cesión de territorio ucraniano, algo que Kiev rechaza por completo. La cumbre busca un camino hacia la paz.

Se espera que Trump también proponga una oferta de seguridad para proteger a Ucrania de futuras invasiones. Aparentemente, el principal objetivo de Trump es que Zelenski y Putin se encuentren cara a cara y firmen la paz.

