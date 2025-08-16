¿Es posible una reunión entre Putin y Zelenski? Esto dijo Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

Los presidentes de Estados Unidos (EEUU) y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, sostuvieron un encuentro este viernes 15 de agosto, tras 6 años de su última reunión, para tratar una tregua en Ucrania.

Luego de más de tres horas ambos mandatarios no llegaron a un acuerdo al respecto, sin embargo, tanto Putin como Trump calificaron la reunión de "constructiva, útil y extremadamente productiva".

¿Es posible una reunión entre Putin y Zelenski?

Luego del encuentro, Trump brindó una exclusiva con 'Hannity', en el canal televisivo Fox News, donde habló sobre las posibilidades de un encuentro entre Putin y su hómologo de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Al respecto, señaló que al momento de conversar con Putin "hablaron con mucha sinceridad" y considera que el mandatario ruso "quiere que se cierre un acuerdo".

En este sentido, el mandatario estadounidense reiteró que tendrá llamadas con Zelenski y algunos líderes de la OTAN en aras de avanzar a un acuerdo de paz, por lo que aseguró que su recomendación para Ucrania es "llegar a un acuerdo".

Trump dispuesto a un reunión a tres con Putin y Zelenski

"Ahora, depende realmente del presidente Zelenski lograrlo, y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski... y si quieren, estaré en la próxima reunión", aseguró Trump.

Agregó que "van a programar una reunión ahora entre el presidente Zelenskyy, el presidente Putin y yo, supongo. Saben, no pregunté al respecto... pero quiero asegurarme de que se concrete y tenemos muchas posibilidades de lograrlo".

Adicionalmente, destacó Trump que "Si logramos resolver esto, será un día muy importante porque salvaremos muchas vidas".